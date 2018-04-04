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Вратарь «Спартака»: в игре с «Крыльями» мы пропустили необязательный мяч
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Вратарь «Спартака»: в игре с «Крыльями» мы пропустили необязательный мяч 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Газета.Ru
Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов поделился впечатлениями после победы в матче 1/4 финала Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (3:1). По мнению голкипера, пропущенный мяч в конце встречи является результатов плохой концентрации.
"Получили в концовке необязательный гол, будем работать. Да, Каррера (Массимо Каррера, главный тренер «Спартака» — "Газета.Ru") подошел после матча и сказал, что надо говорить защитникам быть злее и играть до конца", — цитирует Селихова ТАСС.
Он также отметил игру полузащитника Квинси Промеса, который в матче с «Крыльями» забил первый мяч в 2018 году.
"Для любого игрока важно забивать. Тем более у Квинси никогда не было никакого кризиса — он всегда играл на команду, всегда старался. Просто иногда бывает, что что-то не получается", — добавил голкипер.
Кроме того, Селихов отметил, что парагваец Лоренсо Мельгарехо, сыгравший на левом фланге обороны, не испытывал проблем.
"Он уже играл слева в обороне, так что для него, думаю, это не проблема. Тем более это «Спартак» — думаю, здесь каждый может сыграть на любой позиции", — сказал вратарь.
Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1 и вышел в полуфинал Кубка России.
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