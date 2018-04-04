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В Госдуме назвали «недружественными» рекомендации австралийцам, планирующим посетить ЧМ-2018
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В Госдуме назвали «недружественными» рекомендации австралийцам, планирующим посетить ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Депутат Государственной думы России Сергей Кривоносов прокомментировал заявление австралийского правительства, призвавшего собственных граждан «трижды подумать» перед посещением России во время чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Это недружественное заявление. Правительство Австралии уже давно некорректно высказывается в адрес нашей страны. Считаю, что это не должно повлиять на болельщиков приехать. Мне кажется, уже во всём мире простые люди понимают, что ведётся некая нечестная игра против России. Настоящих ценителей футбола намного больше, чем тех, кто верит подобным обвинениям. Надеюсь, что австралийская памятка не повлияет на проведение турнира. Подобные рекомендации не красят руководство Австралии. Говорить о каких-то политических митингах вообще не уместно», — сказал Кривоносов в эксклюзивном комментарии RT.
Ранее бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев выразил мнение, что австралийцы убедятся в доброжелательности российских болельщиков во время ЧМ-2018.
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