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Голландский хавбек «Урала»: «Знаком с Промесом с детства»
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Голландский хавбек «Урала»: «Знаком с Промесом с детства» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир в интервью клубной пресс-службе отметил, что знаком с нападающим "Спартака" Квинси Промесом. По словам Эль-Кабира, в детстве они часто пересекались с Промесом на поле.
— В чемпионате России есть знакомые в других командах?
— С Промесом играли друг против друга, когда были маленькие. Знаю Виктора Классона и Андреаса Гранквиста из «Краснодара».
— Скоро предстоит игра против «Спартака» (15 апреля в 26-м туре чемпионата России). С Промесом найдете, о чем поговорить?
— Да, конечно. Мы очень часто пересекались с ним на поле в детстве. Думаю, когда встретимся, повспоминаем то время.
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