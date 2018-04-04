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Глушаков: очень хотелось забить «Крыльям». Теперь буду брать инициативу на себя
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Глушаков: очень хотелось забить «Крыльям». Теперь буду брать инициативу на себя 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 1/4 финала Кубка России.
«Вам всегда кажется, что, когда мы выигрываем, нам легко. С каждой командой сложно играть. Игра складывалась так, что «Крылья» отошли назад, отдали нам инициативу. Мы контролировали ход игры, заслуженно победили. Пропущенный гол самый обидный для Селихова. Каждый вратарь хочет сыграть на ноль. Хочет себе записать баранку в актив.
Что касается поля, то оно было тяжёлым. Конечно, не идеальное, но лучше, чем в наш первый приезд сюда.
На последних минутах я не забил и сильно разозлился? Очень сильно хочется забить. Но ударил по воротам, уже хорошо. Забивать надо же в начале и в конце сезона. Сейчас буду в свои руки инициативу брать в концовке сезона. Дальше помогать команде, буду стараться, есть над чем работать. Сегодня удар есть — уже хорошо. Бывало, даже до ворот не добегал», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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