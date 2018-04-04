Глушаков: очень хотелось забить «Крыльям». Теперь буду брать инициативу на себя

«Вам всегда кажется, что, когда мы выигрываем, нам легко. С каждой командой сложно играть. Игра складывалась так, что «Крылья» отошли назад, отдали нам инициативу. Мы контролировали ход игры, заслуженно победили. Пропущенный гол самый обидный для Селихова. Каждый вратарь хочет сыграть на ноль. Хочет себе записать баранку в актив.

Что касается поля, то оно было тяжёлым. Конечно, не идеальное, но лучше, чем в наш первый приезд сюда.