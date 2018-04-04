Промес: говорили «Это не Промес», но я всегда им оставался 

Полузащитник ”Спартака” Квинси Промес прокомментировал свой гол в четвертьфинальном матче Кубка России с «Крыльями Советов» (3:1).
«Для меня не было проблемой то, что я долго не забивал, потому что каждый раз, когда побеждает команда, я тоже побеждаю. Я чувствовал давление, так как все думают, что я могу забивать каждую игру. Появились трудности с нахождением сетки, но все знали, на что я способен. Сегодня я забил для людей, которые всегда верили в меня. Порой мне не везло, некоторые говорили: «Это не Промес». Но я всегда оставался Промесом, и по прошлой игре и сегодня вы заметили, что я вернулся. Давления от этих разговоров я не испытывал. Мне всё равно. Что я могу сделать? Возобновление голов было делом времени. Спасибо всем, кто поддерживал меня!», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.