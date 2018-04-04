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Глушаков — Тихонову: Желаю вам вернуть «Крылья Советов» в премьер-лигу
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Глушаков — Тихонову: Желаю вам вернуть «Крылья Советов» в премьер-лигу 

Советский спорт 24 минуты назад
В матче ¼ финала Кубка России «Спартак» в Самаре обыграл «Крылья Советов» (3:1).
«С одним из кумиров моего детства. Валерьевич, спасибо за игру. Желаю вам вернуть «Крылья Советов» в Премьер-Лигу. Не сомневаюсь, вас ждет большое тренерское будущее. Всех красно-белых с выходом в полуфинал», — написал Глушаков в своем Instagram.
С одним из кумиром моего детства! Валерьевич, спасибо за игру! Желаю Вам вернуть Крылья Советов в премьер-лигу! Не сомневаюсь Вас ждет большое тренерское будущее. Всех красно-белых с выходом в полуфинал! 💪🏼#спартак #москва#россия #крыльясоветов #самара #победа #тихонов #глушаков #кубокроссии #спартакмосква #краснобелые
Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)
4 Апр 2018 в 10:14 PDT  «Крылья Советов» после 30 туров ФНЛ занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 64 очка.
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