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Альба: «Нам по силам вновь завоевать требл»
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Альба: «Нам по силам вновь завоевать требл» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Барселоны» Хорди Альба считает, что его команда может побороться за выигрыш требла в текущем сезоне.
"В такие моменты вы испытываете особенные чувства", — вспоминает Альба о требле «Барселоны» в сезоне 2014/15. «В этом году мы могли бы повторить этот успех, потому что нам удаётся выступать на высоком уровне во всех трёх турнирах».
"Мы не говорим о требле в раздевалке, знаем, что это мечта наших болельщиков, но для этого предстоит пройти трудный путь. Мы знаем, что у нас отличная команда, и в нашей лучшей форме мы можем обыграть любого, но нельзя забывать, что «Рома» вышла из группы с «Атлетико» и «Челси» с первого места".
Следующим матчем «Барселоны» на пути к заветному треблу станет первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ромы», 4 апреля. Начало в 21:45 МСК.
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