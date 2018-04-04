Фабиньо желает перейти в «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает The Sun, 24-летний футболист окончательно решил покинуть «Монако», а наиболее желанным клубом для продолжения кареьры является «МЮ», несмотря на интерес «ПСЖ». Бразильца привлекает возможность работы вместе с Жозе Моуринью, с которым Фабиньо пересекся в "Реале" в сезоне 2012/13. Сумма трансфера оценивается в 63 млн евро.

В текущем сезоне Фабиньо сыграл за «Монако» в 39 матчах во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 5 голевых передач.