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Фабиньо желает перейти в «Манчестер Юнайтед»
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Фабиньо желает перейти в «Манчестер Юнайтед» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Полузащитник «Монако» Фабиньо склоняется к трансферу в "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает The Sun, 24-летний футболист окончательно решил покинуть «Монако», а наиболее желанным клубом для продолжения кареьры является «МЮ», несмотря на интерес «ПСЖ». Бразильца привлекает возможность работы вместе с Жозе Моуринью, с которым Фабиньо пересекся в "Реале" в сезоне 2012/13. Сумма трансфера оценивается в 63 млн евро.
В текущем сезоне Фабиньо сыграл за «Монако» в 39 матчах во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 5 голевых передач.
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