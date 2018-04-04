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Футболист «Спартака» Промес заявил, что смог вернуться на прежний уровень игры
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Футболист «Спартака» Промес заявил, что смог вернуться на прежний уровень игры 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
САМАРА, 4 апреля. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес заявил, что смог вернуть себе лучшую форму. Об этом футболист сказал журналистам.
В среду «Спартак» обыграл на выезде «Крылья Советов» со счетом 3:1 в рамках четвертьфинала Кубка России. Промес забил второй гол команды и отличился впервые в текущем году.
"Да, был период, когда мне не удавалось показывать хорошую статистику, но люди всегда знали, на что я способен, и верили в меня. Сегодня наконец мне удалось забить, так что отличный день для меня, но я знаю, что мои победы еще впереди, я прекрасно знаю, как могу играть. У меня были проблемы с формой, и некоторые говорили, что это больше не старый Промес, но я всегда оставался собой. По прошлой игре с «Тосно» и сегодняшней игре вы могли видеть, что я вернулся", — заявил Промес.
На вопрос, испытал ли он давление в период без голов, голландец ответил: «Нет, это просто люди говорят. А что могу я сделать в такой ситуации? Ничего, просто показывать свою лучшую игру. Так что спасибо тем, кто меня поддерживал».
В полуфинале Кубка России «Спартак» 18 апреля сыграет с «Тосно» из Ленинградской области.
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