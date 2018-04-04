Фетисов — о рекомендации австралийским болельщикам: Россия точно не относится к числу опасных стран

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов прокомментировал заявление австралийских властей, призвавших собственных граждан «трижды подумать» перед поездкой на чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Без политики никуда не деться. Мы должны говорить о том, что за 15 лет количество спортивных мероприятий в России зашкаливало, и никаких претензий не было. Беспокойно сейчас по всему миру, куда бы ты ни приехал. Россия точно не относится к числу опасных стран», — сказал Фетисов в эксклюзивном комментарии RT.