Ещё
Фетисов — о рекомендации австралийским болельщикам: Россия точно не относится к числу опасных стран
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фетисов — о рекомендации австралийским болельщикам: Россия точно не относится к числу опасных стран 

RT на русском 1 час назад
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов прокомментировал заявление австралийских властей, призвавших собственных граждан «трижды подумать» перед поездкой на чемпионат мира по футболу 2018 года.
«Без политики никуда не деться. Мы должны говорить о том, что за 15 лет количество спортивных мероприятий в России зашкаливало, и никаких претензий не было. Беспокойно сейчас по всему миру, куда бы ты ни приехал. Россия точно не относится к числу опасных стран», — сказал Фетисов в эксклюзивном комментарии RT.
Ранее бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев выразил мнение, что австралийцы убедятся в доброжелательности российских болельщиков на ЧМ-2018.
RT на русском: последние новости
«Спартак» вышел в полуфинал Кубка России по футболу Тренер ЦСКА Гончаренко: Акинфеев может ждать подвоха и от своих, и от чужих МИД Бельгии сообщил, что Россия уведомила посла страны о выдворении бельгийского дипломата
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку73
«Спартак» вышел в полуфинал Кубка России1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Опубликованы доходы российских хоккеистов59
Прайсу наложили 40 швов после нокаута от Поветкина
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение