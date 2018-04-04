Защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди назвал Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира и заявил, что под его руководством стал лучше как игрок.
«Гвардиола — очень требовательный тренер. В первый год было трудно, потому что мы играли в другой футбол. Тяжело было понять методы Гвардиолы.
В этом сезоне все изменилось с самого начала — мы смогли показать стиль игры, который хочет видеть Гвардиола.
Он много требует на тренировках и в матчах, не позволяет тебе расслабиться.
Для меня Гвардиола — лучший тренер в мире. Я наслаждаюсь футболом «Манчестер Сити».
Я благодарен, что провел эти два сезона с Гвардиолой, потому что я стал лучше как игрок», — сказал Отаменди.
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