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Селихов: Каррера посоветовал говорить защитникам быть злее и играть до конца
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Селихов: Каррера посоветовал говорить защитникам быть злее и играть до конца 

Чемпионат.com 1 час назад
Голкипер «Спартака» Александр Селихов подвёл итоги матча 1/4 финала Кубка России с «Крыльями Советов» (3:1).
«Игра не была лёгкой, мы боролись с соперником и полем. «Крылья Советов» хорошо действовали и выглядели. Поэтому главный итог, что мы выиграли. Насчёт смены левого защитника, Мельгарехо уже играл на этой позиции, поэтому никаких проблем не было. Это «Спартак», у нас каждый игрок может закрыть любую позицию.
Квинси забил, и у него не было никакого кризиса. Он всегда играл для команды и старался. Иногда бывает, что что-то не получается и идёт не так. По поводу пропущенного на последней минуте гола, мы расслабились в конце. Поэтому получили этот необязательный мяч. Будем работать, чтобы такого не было. Массимо подошёл ко мне и посоветовал говорить защитникам быть злее и играть до конца. В принципе, всё по делу", — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
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