Селихов: Каррера посоветовал говорить защитникам быть злее и играть до конца

«Игра не была лёгкой, мы боролись с соперником и полем. «Крылья Советов» хорошо действовали и выглядели. Поэтому главный итог, что мы выиграли. Насчёт смены левого защитника, Мельгарехо уже играл на этой позиции, поэтому никаких проблем не было. Это «Спартак», у нас каждый игрок может закрыть любую позицию.