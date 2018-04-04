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«Армавир» и «Афипс» одержали разгромные победы и упрочили лидерство на «Юге»
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«Армавир» и «Афипс» одержали разгромные победы и упрочили лидерство на «Юге» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Армавир» разгромил «Кубань-2» в матче 25-го тура первенства России в группе «Юг» ПФЛ. В другой игре «Афипс» крупно победил «Чайку». Клубы лидируют в турнирной таблице, имея в активе по 58 очков.
Первенство России
Группа «Юг»
25-й тур  "Анжи-2" (Махачкала) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 0:1 (0:1)
Гол: Дмитриенко, 15.
"Афипс" (Афипский) — «Чайка» (Песчанокопское) — 3:0 (3:0)
Голы: Геворкян, 3 (1:0). Геворкян, 16 — с пенальти (2:0). Подбельцев, 45+1 (3:0).
"Черноморец" (Новороссийск) — «АФ им. В. Понедельника» (Ростов-на-Дону) — 0:0  "Дружба" (Майкоп) — "Спартак" (Владикавказ) — 5:1 (4:1)
Голы: Конов, 2 (1:0). Ашев, 12 (2:0). Базаев, 21 (2:1). Конов, 23 (3:1). Крылов, 42 — с пенальти (4:1). Ашев, 48 (5:1).
"Машук-КМВ" (Пятигорск) — «Легион Динамо» (Махачкала) — 2:1 (2:1)
Голы: Гонгадзе, 17 (1:0). Карибов, 25 (2:0). Богатырев, 31 (2:1).
"Армавир" — «Кубань-2» (Краснодар) — 4:0 (2:0)
Голы: Синявский, 36 (1:0). Дышеков, 39 (2:0). Поляков, 48 (3:0)., 76 — с пенальти (4:0).
СКА (Ростов-на-Дону) — «Спартак» (Нальчик) — 1:0 (0:0)
Гол: Гусейнов, 81.
"Краснодар-2" (Краснодар) — «Ангушт» (Назрань) — 2:2 (1:0)
Голы: Мацукатов, 22 (1:0). Алиев, 56 (1:1). Манько, 61 (2:1). Назаров, 73 — в свои ворота (2:2).
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