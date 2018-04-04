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Два автогола помогли «Барселоне» одолеть «Рому» в Лиге чемпионов
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Два автогола помогли «Барселоне» одолеть «Рому» в Лиге чемпионов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Испанская «Барселона» на своем поле одержала разгромную победу над итальянской «Ромой» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:1, сообщает ТАСС.
Игроки римского клуба дважды поразили собственные ворота: сначала автоголом отметился Даниэле Де Росси, а затем в свои ворота мяч забил Костас Манолас. Также в составе каталонцев авторами голов стали Жерар Пике и Луис Суарес.
Единственный мяч в составе «Ромы» забил Эдин Джеко.
Ответный матч пройдет в Риме и состоится 10 апреля.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч "Барселона" (Барселона, Испания) — «Рома» (Рим, Италия) — 4:1 Голы: 1:0 — Де Росси — 38 (автогол), 2:0 — Манолас — 55 (автогол), 3:0 — Пике — 59, 3:1 — Джеко — 80, 4:1 — Суарес — 87
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