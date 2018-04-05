Президент Ла Лиги: Я бы разрешил останавливать матч в случае освистывания гимна Испании

Напомним, в финале Кубка Испании сыграют «Барселона» и «Севилья». Эта игра пройдет 21 апреля в Мадриде на стадионе «Ванда Меторополитано».

Болельщики «Барселоны» ранее уже освистывали гимн Испании перед финальным матчем. Отметим, что Кубок Испании проводит не Ла Лига, а Федерация футбола страны. Учитывая политическую обстановку, эта ситуация может повториться.

«Я бы изменил правила, чтобы организаторы могли останавливать матч в таких случаях, но это не зависит от меня, так как это не Ла Лига. На данный момент регламент не допускает этого.

Мы не можем молчать, когда освистывают гимн Испании или главу государства, потому что это вредит имиджу испанского футбола. Это оскорбление миллионов испанцев, каталонцев и сотен тысяч болельщиков «Барселоны», — цитирует Тебаса Marca.