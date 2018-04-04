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«Манчестер Сити» и «Челси» интересуются турецким голкипером
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«Манчестер Сити» и «Челси» интересуются турецким голкипером 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Голкипер «Алтынорду» Берке Озер попал в сферу интересов двух топ-клубов Англии.
Как сообщает Sports Illustrated, на 17-летнего футболиста всерьез претендуют «Челси» и «Манчестер Сити». За голкипером пристально следят скауты клубов, регулярно посещающие матчи «Алтынорду» во втором турецком дивизионе. Озер считается одним из наиболее талантливых вратарей мира в своем возрасте.
Ради трансфера Озера «Челси» готов предложить «Алтынорду» партнерское сотрудничество, включающее аренды игроков «синих» в турецкий клуб.
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