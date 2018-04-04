«Манчестер Сити» и «Челси» интересуются турецким голкипером

Голкипер «Алтынорду» Берке Озер попал в сферу интересов двух топ-клубов Англии.

Как сообщает Sports Illustrated, на 17-летнего футболиста всерьез претендуют «Челси» и «Манчестер Сити». За голкипером пристально следят скауты клубов, регулярно посещающие матчи «Алтынорду» во втором турецком дивизионе. Озер считается одним из наиболее талантливых вратарей мира в своем возрасте.

Ради трансфера Озера «Челси» готов предложить «Алтынорду» партнерское сотрудничество, включающее аренды игроков «синих» в турецкий клуб.