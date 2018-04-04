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Видео дня: Икарди не попал в пустые ворота в миланском дерби
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Видео дня: Икарди не попал в пустые ворота в миланском дерби 

Советский спорт 45 минут назад
Счет в матче к тому моменту был 0:0. Напомним, эта игра ранее была перенесена из-за смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори.
A chance que perdeu o Icardi 😂😂 pic.twitter.com/HdUq9J0o0z
— AC Milan Brasil (@ACMilan_Brasil) 4 апреля 2018 г.
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