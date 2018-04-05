СМИ назвали имя главного претендента на пост главного тренера «Баварии»

По информации Bild, 46-летний хорватский специалист является главным претендентом на данную должность. Примечательно, что в его контракте с «Айнтрахтом» есть специальный пунктом, в котором говорится о возможности спокойно уйти с франкфуртского клуба в случае предложения возглавить «Баварию».

На данный момент, мюнхенце возглавляет Юпп Хайнкес. 72-летний немец неоднократно заявлял о том, что не собирается продолжать тренерскую деятельность после окончания сезона.

После 28-ми туров «Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, имея в своем активе 69 очков. «Айнтрахт» располагается на шестой строчке с 45 очками.