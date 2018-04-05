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СМИ назвали имя главного претендента на пост главного тренера «Баварии»
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СМИ назвали имя главного претендента на пост главного тренера «Баварии» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер франкфуртского «Айнтрахта» Нико Ковач может стать главным тренером мюнхенской «Баварии» в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".
По информации Bild, 46-летний хорватский специалист является главным претендентом на данную должность. Примечательно, что в его контракте с «Айнтрахтом» есть специальный пунктом, в котором говорится о возможности спокойно уйти с франкфуртского клуба в случае предложения возглавить «Баварию».
На данный момент, мюнхенце возглавляет Юпп Хайнкес. 72-летний немец неоднократно заявлял о том, что не собирается продолжать тренерскую деятельность после окончания сезона.
После 28-ми туров «Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, имея в своем активе 69 очков. «Айнтрахт» располагается на шестой строчке с 45 очками.
Ранее сообщалось, что новым тренером мюнхенской команды может стать бывший наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель.
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