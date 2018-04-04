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Lyn победил в Douyu Super League
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Lyn победил в Douyu Super League 

CyberSport.ru 2 часа назад
Игрок за орков Пак Lyn Джун одолел андеда Жи 120 Хиан Гуо в финале Douyu Super League по Warcraft III. Джун получил ~$4,7 тыс., а финалисту досталось ~1,6 тыс.
В плей-офф турнира поучаствовали четыре лучших игрока групповой стадии. Их поместили в сетку single-elimination с матчами до трех побед. В полуфинале Lyn выиграл у Хуана TH000 Сяна, а 120 справился с Хао Life Яном. В противостоянии за третье место Life уступил Сяну со счетом 0:3.
Плей-офф:
В групповом этапе поучаствовали восемь приглашенных игроков из Китая и Южной Кореи. Их посеяли в два квартета по системе GSL с матчами до двух побед. Финалисты турнира заняли вторые места в группах.
Групповая стадия:
Распределение призового фонда:
Пак Lyn Джун — ~$4 700;
Жи 120 Хиан Гуо — ~$1 600;
Хуан TH000 Сян — ~$800.
Запись финала:
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