Lyn победил в Douyu Super League

Игрок за орков Пак Lyn Джун одолел андеда Жи 120 Хиан Гуо в финале Douyu Super League по Warcraft III. Джун получил ~$4,7 тыс., а финалисту досталось ~1,6 тыс.

В плей-офф турнира поучаствовали четыре лучших игрока групповой стадии. Их поместили в сетку single-elimination с матчами до трех побед. В полуфинале Lyn выиграл у Хуана TH000 Сяна, а 120 справился с Хао Life Яном. В противостоянии за третье место Life уступил Сяну со счетом 0:3.

Плей-офф:

В групповом этапе поучаствовали восемь приглашенных игроков из Китая и Южной Кореи. Их посеяли в два квартета по системе GSL с матчами до двух побед. Финалисты турнира заняли вторые места в группах.

Групповая стадия:

Распределение призового фонда:

Пак Lyn Джун — ~$4 700;

Жи 120 Хиан Гуо — ~$1 600;

Хуан TH000 Сян — ~$800.

Запись финала: