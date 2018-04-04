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Моуринью: «Глубоко опечален известиями о смерти Уилкинса»
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Моуринью: «Глубоко опечален известиями о смерти Уилкинса» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал смерть экс-футболиста Рэя Уилкинса.
"Я глубоко опечален новостями об уходе Рэя в столь юном возрасте", — заявил Моуринью в специальном обращении. «Рэя будут помнить, как фантастического футболиста, но, прежде всего, как истинного джентльмена. Мне повезло быть с ним знакомым. По Рэю будет скучать весь футбольный мир. В это ужасное время мои мысли с его семьёй».
Экс-игрок и помощник тренера Рэй Уилкинс ушёл из жизни в возрасте 61 года.
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