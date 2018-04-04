Моуринью: «Глубоко опечален известиями о смерти Уилкинса»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал смерть экс-футболиста Рэя Уилкинса.

"Я глубоко опечален новостями об уходе Рэя в столь юном возрасте", — заявил Моуринью в специальном обращении. «Рэя будут помнить, как фантастического футболиста, но, прежде всего, как истинного джентльмена. Мне повезло быть с ним знакомым. По Рэю будет скучать весь футбольный мир. В это ужасное время мои мысли с его семьёй».

Экс-игрок и помощник тренера Рэй Уилкинс ушёл из жизни в возрасте 61 года.