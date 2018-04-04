Миланское дерби завершилось нулевой ничьей

Напомним, несколько матчей этого тура были перенесены из-за смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори

Отметим, что у «Интера» хорошую возможность забить упустил Мауро Икарди, не попавший в пусты ворота с близкого расстояния. До этого его же гол был отменен после просмотра видеоповтора — арбитры зафиксировали офсайд. В концовке он еще раз не попал в пустые ворота

Видео дня: Икарди не попал в пустые ворота в миланском дерби

«Интер» набрал 59 очков и занимает четвертое место. У «Милана» 51 очко и шестая позиция

Чемпионат Италии Серия А 27-й тур «Милан» — «Интер» — 0:0 «Милан»: Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессие, Монтоливо (Локателли, 69), Бонавентура (Борини, 81), Сусо, Кутроне (Калинич, 69), Чалханоглу.

«Интер»: Ханданович, Канселу, Миранда, Шкриньяр, Д’Амброзио, Гальярдини, Брозович, Кандрева (Эдер, 77), Рафинья (Борха Валеро, 71), Перишич, Икарди.