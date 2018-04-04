Евгений Ловчев: Я сам играл в Куйбышеве, Самара — футбольный город

— Про поле пару слов. В Ростове ведь тоже был неважный газон. Такое впечатление, что в городах, где построили новые стадионы к чемпионату мира, махнули рукой на поля на старых стадионах. Вот и в Самаре газон был ужасный.

Я уже слышал разговоры, что там всегда были плохие поля. Это не так. Я ведь в конце 70-х отыграл большую часть сезона за «Крылья Советов» Куйбышев. И скажу, что поле там было хорошее. Во всяком случае, в теплые месяцы года. Я тогда забил 13 голов в 21 матче. Правда, это была первая лига. Но могу сказать, что Самара — футбольный город.