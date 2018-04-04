Макколлум: вероятность перехода Джеймса в «Филадельфию» высока

Защитник «Портленд Трейл Блейзерс» Си Джей Макколлум считает, что вероятность перехода защитника «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса в «Филадельфия Сиксерс» гораздо выше, чем принято считать.

«Филадельфия» играет в Восточной конференции, Леброн отлично чувствовал себя на Востоке на протяжении всей карьеры здесь он постоянно выходил в финал конференции. Вероятность его перехода в «Филадельфия Сиксерс» гораздо выше, чем люди считают. Но я не уверен, что у них есть для этого финансовые возможности» — приводит слова Си Джея Макколлума Clutch Points.