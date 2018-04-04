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«Ренн» и «Монако» не сумели выявить победителя
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«Ренн» и «Монако» не сумели выявить победителя 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Ренн» и «Монако» не смогли выявить победителя в матче 31-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Ренне на стадионе «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» и завершилась со счётом 1:1.
Первым на 20-й минуте гол забил защитник хозяев Жорис Ньяньон. Уже через девять минут ответный мяч в ворота «Ренна» отправил Маркуш Лопеш, которому ассистировал Радамель Фалькао.
«Ренн» (46 очков) поднялся на пятое место в турнирной таблице французского чемпионата. «Монако» (67) занимает вторую строчку следом за «ПСЖ».
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