«Ренн» и «Монако» не сумели выявить победителя

«Ренн» и «Монако» не смогли выявить победителя в матче 31-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Ренне на стадионе «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» и завершилась со счётом 1:1.

Первым на 20-й минуте гол забил защитник хозяев Жорис Ньяньон . Уже через девять минут ответный мяч в ворота «Ренна» отправил Маркуш Лопеш , которому ассистировал Радамель Фалькао.

«Ренн» (46 очков) поднялся на пятое место в турнирной таблице французского чемпионата. «Монако» (67) занимает вторую строчку следом за «ПСЖ».