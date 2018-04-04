Мончи: «Рома» должна доказать, что заслужила быть здесь" 

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи в ожидании матчей с «Барселоной».
"Нашей команде важно оставаться сбалансированной, " -заявил Мончи Premium Sport перед началом матча. «Мы должны быть „Ромой“ — той командой, которая доказала своё право быть здесь. Думаю, что „Барселона“ — фавориты, но мы будем играть ради малейшего шанса».
"Если команда недостаточно хороша, ей не может быть оправданий. Мы собираемся раскрыть все карты. «Барселона» очень сильна, но «Рома» вышла из сложной группы и заслужила право играть в четвертьфинале".
Первый четвертьфинальный матч «Барселона» — «Рома» пройдет на «Камп Ноу». Начало в 21:45 МСК.