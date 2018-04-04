Клёнкин: «Не согласен с тем, что со „Спартаком“ играли трусливо»

— Показалось, что «Крылья» сегодня сыграли трусливо. Как вам показалось с поля — было подобное ощущение?

— Я бы так не сказал. Да, первые минуты было такое ощущение, потому что мы слишком низко сели. Хотели сыграть от обороны, но пропустили. Уже после пропущенного гола мы поднялись выше и старались найти свою игру. В первом тайме мы создали только пару полумоментиков, но во втором тайме, я считаю, мы действовали уже более раскрыто. Мы создавали моменты, нагнетали у чужой штрафной. Не хватило где-то хладнокровия впереди, где-то исполнения. И, конечно, как это бывает, всей душой хотели забить и сравнять счет, а получилось, что на контратаках пропустили в общем-то не обязательные голы. Обидно.

— «Спартак» после забитого гола и сам был не прочь сесть ближе к своим воротам. Это создало вам определенные трудности?

— Да, они подсели и меньше держали мяч. Мы их выше встречали. У них поэтому особо ничего больше не получалось в первом тайме. Они били вперед, где наши защитники выигрывали. К сожалению, так сложилось… Обидно, досадно. Но сейчас надо за два дня перенастроиться. У нас важная игра со «Спартаком-2».

В 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» проиграли в домашнем матче «Спартаку» 1:3.