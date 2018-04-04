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Саблисты Лоханов и Никитина стали чемпионами мира по фехтованию среди юниоров
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Саблисты Лоханов и Никитина стали чемпионами мира по фехтованию среди юниоров 

Чемпионат.com 1 час назад
Российские саблисты Константин Лоханов и Ольга Никитина стали чемпионами мира по фехтованию среди юниоров (до 20 лет), одержав победу на первенстве планеты в Вероне (Италия).
Никитина в финале была сильнее мексиканки Наталии Ботелло, выиграв со счётом 15:12. Бронзовые медали достались итальянке Лючии Лукарини и венгерке Лизе Пуштай.
Россиянка Алина Михайлова завершила борьбу в 1/8 финала. Валерия Кобзева остановилась на стадии 1/16 финала. Евгения Подпаскова выбыла уже в 1/32 финала.
Лоханов в решающем поединке победил француза Себастьена Патриса со счётом 15:13. Бронзовыми призёрами стали итальянец Маттео Нери и немец Рауль Бонах, которого Лоханов в полуфинале разгромил со счётом 15:1.
До четвертьфинала дошёл также россиянин Марк Степанов, но путь к медалям ему преградил Патрис (10:15). В 1/8 финала выбыл из борьбы Анатолий Костенко, в 1/32 финала — Владислав Поздняков.
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