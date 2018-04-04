Саблисты Лоханов и Никитина стали чемпионами мира по фехтованию среди юниоров

Российские саблисты Константин Лоханов и Ольга Никитина стали чемпионами мира по фехтованию среди юниоров (до 20 лет), одержав победу на первенстве планеты в Вероне (Италия).

Никитина в финале была сильнее мексиканки Наталии Ботелло, выиграв со счётом 15:12. Бронзовые медали достались итальянке Лючии Лукарини и венгерке Лизе Пуштай.

Россиянка Алина Михайлова завершила борьбу в 1/8 финала. Валерия Кобзева остановилась на стадии 1/16 финала. Евгения Подпаскова выбыла уже в 1/32 финала.

Лоханов в решающем поединке победил француза Себастьена Патриса со счётом 15:13. Бронзовыми призёрами стали итальянец Маттео Нери и немец Рауль Бонах, которого Лоханов в полуфинале разгромил со счётом 15:1.