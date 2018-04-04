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Игорь Акинфеев: ЦСКА постарается показать в Лондоне тот футбол, что и во Франции
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Игорь Акинфеев: ЦСКА постарается показать в Лондоне тот футбол, что и во Франции 

Советский спорт 4 часа назад
«Никак не влияет на нас график, играем в таком ритме уже несколько лет. Не только я, но и остальные футболисты считаем, что играть лучше, чем тренироваться. Никаких нареканий. Завтра предстоит обычная игра, но всегда приятно обыгрывать такие великие команды, как „Арсенал. “ Мы должны быть раскрепощены, мы приехали играть в футбол, дай бог, у нас получится.
Никто не говорит, что мы завтра победим с крупным счетом. Мы приехали играть в футбол и понимаем, что перед нами великий клуб. Задача — выйти и сыграть по максимум, хотя бы показать тот футбол, который мы показали во Франции. А там уже увидим, что из этого получится», — цитирует Акинфеева Sport24.ru.
Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится 5 апреля в Лондоне. Ответная игра состоится в Москве 12 апреля.
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