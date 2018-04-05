75 лет назад «Нормандия — Неман» впервые приняла бой в составе Красной армии

5 апреля 1943 года начался боевой путь легендарной эскадрильи «Нормандия — Неман». Состоявшее из французских офицеров авиационное подразделение было единственной воинской частью союзного иностранного государства, которая воевала на территории СССР. Лётчики совершили более 5,2 тыс. вылетов и подбили 273 немецких самолёта. Четверо французов были удостоены звания Героя Советского Союза. После возвращения на родину формирование продолжило существовать под прежним названием. Основные вехи боевого пути «Нормандии — Неман» — в фотогалерее RT.