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75 лет назад «Нормандия — Неман» впервые приняла бой в составе Красной армии
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75 лет назад «Нормандия — Неман» впервые приняла бой в составе Красной армии 

RT на русском 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
5 апреля 1943 года начался боевой путь легендарной эскадрильи «Нормандия — Неман». Состоявшее из французских офицеров авиационное подразделение было единственной воинской частью союзного иностранного государства, которая воевала на территории СССР. Лётчики совершили более 5,2 тыс. вылетов и подбили 273 немецких самолёта. Четверо французов были удостоены звания Героя Советского Союза. После возвращения на родину формирование продолжило существовать под прежним названием. Основные вехи боевого пути «Нормандии — Неман» — в фотогалерее RT.
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