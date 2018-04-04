Схитрили, чтобы драться вместе

В столичной школе № 712 есть музей, а в нем — суровая черно-белая гравюра, на которой двое склонились над огоньком зажигалки. Дающий прикурить одет в комбинезон механика, на втором — роскошная кожаная куртка и летный шлем. Это пилот-француз и его механик — русский сержант из полка «Нормандия — Неман».

5 апреля 1943 года эскадрилья летчиков «Нормандия» из движения «Сражающаяся Франция» впервые вступила в войну в русском небе. Но прежде была политика: Сталину в решающем 1942-м нужно было показать англо-американцам, что поставки оружия и техники в рамках ленд-лиза — это хорошо, но мало. Нужен второй фронт. Лидеру «Сражающейся Франции» генералу Шарлю де Голлю было, в свою очередь, нужно обосновать Черчиллю свою значимость в союзной коалиции, что было нелишним в условиях оккупации Франции. Поэтому де Голль предложил Сталину создать в СССР французскую истребительную эскадрилью. Большинству прибывших тогда в советский учебный полк французов едва стукнуло двадцать лет. Из пятнадцати пилотов только семь имели боевой опыт, трое налетали более трехсот часов, обязательных для «корочек» пилота. Чтобы оказаться в СССР, остальные приписали недостающие часы.

В первых же боях выяснилось: французы не имеют понятия о тактике воздушного прикрытия, не могут найти ориентиры в степи. Асы Люфтваффе могли выбить всю эскадрилью за пять боев. Так что французов влили в 303-ю истребительную дивизию. На пальцах, ломая языковой барьер, советские асы учили французов тактике воздушного боя. И дело пошло. Эскадрилья сражалась в Курской битве в 1943 году, в Белорусской операции в 1944 году, в боях в Восточной Пруссии в 1945 году. Готовность рисковать жизнью рука об руку агитировала лучше, чем приходившие морем из США «дугласы» и «доджи», тушенка и шинельное сукно.

«Мы хотели сражаться вместе с русскими. Гибели не боялись, военные летчики всегда готовы к смерти. Мы желали тяжелых боев, трудностей, испытаний. И все это получили сполна», — писал Герой Советского Союза граф Ролан де ла Пуап. А на Введенском кладбище в Лефортове есть участок «Нормандии». В 50-х годах часть останков перенесли во Францию по желанию родственников, но братская могила французов сохранена на московской земле.