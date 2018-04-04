Зрителей в Самаре проверяют на присутствие в «черном списке» болельщиков 

Стюарды в Самаре используют «черный список» болельщиков при допуске зрителей. Соответствующий листок корреспондент «СЭ» увидел при прохождении пункта досмотра перед матчем «Крылья Советов» — "Спартак". В списке — шесть человек, которые «забанены» самарским клубом.
Чёрные списки на входе 🤨 pic.twitter.com/mTfTYE5g5p
— Mike Goncharov (@gribo4ki) 4 апреля 2018 г.
Встреча 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» состоялась в среду в Самаре. Московская команда одержала победу со счетом 3:1. (Михаил ГОНЧАРОВ)