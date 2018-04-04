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18-летний нападающий Гуири продлил контракт с «Лионом»
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18-летний нападающий Гуири продлил контракт с «Лионом» 

Советский спорт 1 час назад
Новый контракт начнет действовать со следующего сезона и заканчивается летом 2021 года. Предыдущее соглашение истекало летом 2020 года.
В текущем сезоне 18-летний Амин Гуири провел девять матчей за «Лион» во всех турнирах.
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