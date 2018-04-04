18-летний нападающий Гуири продлил контракт с «Лионом»

Новый контракт начнет действовать со следующего сезона и заканчивается летом 2021 года. Предыдущее соглашение истекало летом 2020 года.

В текущем сезоне 18-летний Амин Гуири провел девять матчей за «Лион» во всех турнирах.