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Андрес Иньеста: Матч с «Ромой» был очень тяжелым
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Андрес Иньеста: Матч с «Ромой» был очень тяжелым 

Советский спорт 55 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Это хороший результат. Игра была сложной, очень тяжелой. В первом тайме у нас плохо получалось создавать опасные моменты и владеть мячом», — цитирует Иньесту официальный сайт УЕФА.
Ответная игра состоится в Риме 10 апреля.
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