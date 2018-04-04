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Видео. «Шанхай СИПГ» — «Кавасаки Фронтале» — 1:1. Халк промахнулся с пенальти
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Видео. «Шанхай СИПГ» — «Кавасаки Фронтале» — 1:1. Халк промахнулся с пенальти 

Чемпионат.com 1 час назад
В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК «Шанхай СИПГ» принимал на своём поле «Кавасаки Фронтале». Встреча проходила на стадионе «Шанхай стэдиум» и завершилась со счётом 1:1.
На 22-й минуте бывший нападающий «Зенита» Халк не смог реализовать пенальти, пробив мимо ворот. На 68-й минуте китайцы всё-таки открыли счёт, когда с передачи Халка отличился Элкесон. Однако уже через шесть минут японцы сравняли после точного удара Кей Чинена.
«Шанхай СИПГ» (11 очков) располагается на первом месте в таблице группы F и уже обеспечил себе выход в следующий раунд турнира, «Кавасаки Фронтале» (2) находится на четвёртой строчке.
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