«Китчи» — «Тяньцзинь Цюаньцзянь» — 0:1. Видеообзор матча

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК) гонконгский «Китчи» принимал на своём поле китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Встреча проходила на стадионе «Монкок» в Гонконге и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол был забит в конце встречи, на 89-й минуте, французским форвардом Антони Модестом

«Китчи» (3 очка) занимает последнее место в турнирной таблице группы E, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (10) уверенно занимает вторую строчку, имея отрыв от клуба «Касива Рейсол» в шесть очков.