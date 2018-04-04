Ещё
«Китчи» — «Тяньцзинь Цюаньцзянь» — 0:1. Видеообзор матча
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Китчи» — «Тяньцзинь Цюаньцзянь» — 0:1. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 50 минут назад
Фото: Чемпионат.com
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК) гонконгский «Китчи» принимал на своём поле китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Встреча проходила на стадионе «Монкок» в Гонконге и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол был забит в конце встречи, на 89-й минуте, французским форвардом Антони Модестом.
«Китчи» (3 очка) занимает последнее место в турнирной таблице группы E, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (10) уверенно занимает вторую строчку, имея отрыв от клуба «Касива Рейсол» в шесть очков.
Чемпионат.com: последние новости
Саблисты Лоханов и Никитина стали чемпионами мира по фехтованию среди юниоров Видео. «Шанхай СИПГ» — «Кавасаки Фронтале» — 1:1. Халк промахнулся с пенальти «Ренн» и «Монако» не сумели выявить победителя
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Англии атаковали автобус «Манчестер Сити»10
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку86
Прайсу наложили 40 швов после нокаута от Поветкина
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
ЦСКА одержал волевую победу над СКА
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение