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Алексей Марченко: Особых слов в перерыве не было
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Алексей Марченко: Особых слов в перерыве не было 

Советский спорт 44 минуты назад
Алексей, что сказал вам Игорь Никитин перед третьим периодом? Команда выдала прекрасный отрезок и смогла перевернуть ход игры? — Сказал, чтобы продолжали также агрессивно работать в чужой зоне, наносить броски по воротам.
— Значит каких-то особых слов не было? — Мне кажется, что мы здорово проводили игру. Поэтому надо было просто продолжать и искать свои моменты. Сегодня выиграли. Считаете ли эту победу особенно значимой в серии? Всё таки при 3:1 было бы тяжело в Питере…
Серия до четырёх побед. Кто победит четыре раза, тот и пойдёт дальше.
— Какие впечатления от матча? — Хорошая игра. Главное, что выиграли.
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