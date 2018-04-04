Алексей Марченко: Особых слов в перерыве не было

Алексей , что сказал вам Игорь Никитин перед третьим периодом? Команда выдала прекрасный отрезок и смогла перевернуть ход игры? — Сказал, чтобы продолжали также агрессивно работать в чужой зоне, наносить броски по воротам.

— Значит каких-то особых слов не было? — Мне кажется, что мы здорово проводили игру. Поэтому надо было просто продолжать и искать свои моменты. Сегодня выиграли. Считаете ли эту победу особенно значимой в серии? Всё таки при 3:1 было бы тяжело в Питере…

Серия до четырёх побед. Кто победит четыре раза, тот и пойдёт дальше.

— Какие впечатления от матча? — Хорошая игра. Главное, что выиграли.