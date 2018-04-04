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Марченко: впечатление от матча хорошее, главное, что выиграли
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Марченко: впечатление от матча хорошее, главное, что выиграли 

Чемпионат.com 37 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник ЦСКА Алексей Марченко поделился своими впечатлениями от встречи против СКА в финальной серии Западной конференции (2:1, 2-2 в серии).
«В перерыве Никитин сказал, чтобы продолжали также активно работать в чужой зоне. Рвались к воротам, в итоге наши броски достигли успеха. Мне кажется, мы здорово проводили всю игру. Надо было продолжать искать свои моменты дальше. Серия до четырёх побед в любом случае. Впечатление от матча хорошее, главное, что выиграли», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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