Ещё
«Барселона» разгромила «Рому» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Барселона» разгромила «Рому» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов 

Чемпионат.com 1 час назад
Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1.
Счёт был открыт на 38-й минуте: «Барселона» вышла вперёд при помощи автогола Даниэле Де Росси. Капитан римлян неудачно срезал мяч в ворота, перехватывая проникающую подачу Иньесты.
Следующий мяч игрок «Ромы» Костас Манолас также отправил в свои ворота. Неудачный рикошет от штанги после удара Юмтити пришёлся Миноласу прямо в колено и мяч отскочил в ворота.
Третий гол «Барселоны» был забит на 59-й минуте. Вратарь итальянского клуба Алисон отразил мяч сразу после удара Суареса, но его поймал Пике и легко забил гол.
На 80-й минуте Эдин Джеко отразил отставание своей команды, но уже через семь минут Луис Суарес восстановил преимущество в три мяча, забивший после неудачной игры защитника.
Ответная встреча между «Ромой» и «Барселоной» пройдёт 10 апреля в Риме.
Чемпионат.com: последние новости
Видео. «Шанхай СИПГ» — «Кавасаки Фронтале» — 1:1. Халк промахнулся с пенальти Марченко: впечатление от матча хорошее, главное, что выиграли «Касива Рейсол» — «Чонбук Хёндэ Моторс» — 0:2. Видеообзор матча
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россию я выбрал сам»8
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В Англии атаковали автобус «Манчестер Сити»11
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку88
Прайсу наложили 40 швов после нокаута от Поветкина1
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение