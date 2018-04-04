«Барселона» разгромила «Рому» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1.

Счёт был открыт на 38-й минуте: «Барселона» вышла вперёд при помощи автогола Даниэле Де Росси. Капитан римлян неудачно срезал мяч в ворота, перехватывая проникающую подачу Иньесты.

Следующий мяч игрок «Ромы» Костас Манолас также отправил в свои ворота. Неудачный рикошет от штанги после удара Юмтити пришёлся Миноласу прямо в колено и мяч отскочил в ворота.

Третий гол «Барселоны» был забит на 59-й минуте. Вратарь итальянского клуба Алисон отразил мяч сразу после удара Суареса , но его поймал Пике и легко забил гол.

На 80-й минуте Эдин Джеко отразил отставание своей команды, но уже через семь минут Луис Суарес восстановил преимущество в три мяча, забивший после неудачной игры защитника.

Ответная встреча между «Ромой» и «Барселоной» пройдёт 10 апреля в Риме.