Эксперт: если у Карреры получится завоевать Кубок России, это будет большое достижение

Известный советский и российский футболист Евгений Ловчев прокомментировал выход московского «Спартака» в полуфинал Кубка страны.

«Конечно, сейчас престиж турнира упал. В моё время выигрыш Кубка СССР был престижен и ценился не меньше, чем победа в чемпионате страны. Массимо Каррера в России уже выиграл два трофея — чемпионство и Суперкубок. Теперь у него отличные шансы завоевать третий за такой короткий период. Если получится, это будет большое достижение», — цитирует эксперта «Советский спорт».

По словам Ловчева, он был разочарован качеством газона на стадионе в Самаре, где проходил четвертьфинальный поединок Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

«Такое впечатление, что в городах, где построили новые стадионы к чемпионату мира, махнули рукой на поля на старых аренах. Вот и в Самаре газон был ужасный», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Крылья Советов» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу.