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Эксперт: если у Карреры получится завоевать Кубок России, это будет большое достижение
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Эксперт: если у Карреры получится завоевать Кубок России, это будет большое достижение 

RT на русском 1 час назад
Известный советский и российский футболист Евгений Ловчев прокомментировал выход московского «Спартака» в полуфинал Кубка страны.
«Конечно, сейчас престиж турнира упал. В моё время выигрыш Кубка СССР был престижен и ценился не меньше, чем победа в чемпионате страны. Массимо Каррера в России уже выиграл два трофея — чемпионство и Суперкубок. Теперь у него отличные шансы завоевать третий за такой короткий период. Если получится, это будет большое достижение», — цитирует эксперта «Советский спорт».
По словам Ловчева, он был разочарован качеством газона на стадионе в Самаре, где проходил четвертьфинальный поединок Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком».
«Такое впечатление, что в городах, где построили новые стадионы к чемпионату мира, махнули рукой на поля на старых аренах. Вот и в Самаре газон был ужасный», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Крылья Советов» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу.
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