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Фримпонг рассказал о том, как Аршавин вёл себя на тренировках «Арсенала»
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Фримпонг рассказал о том, как Аршавин вёл себя на тренировках «Арсенала» 

Свободная пресса 1 час назад
Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг рассказал о совместном выступление в составе «канониров» с бывшим капитаном сборной России Андреем Аршавиным. По словам 26-летнего ганца, российский хавбек недостаточно хорошо работал на командных тренировках, но это не сказывалось на качестве его игры.
«Аршавин тренировался хуже всех, занятия давались ему с трудом, он выглядел очень расслабленным. Он был ужасен на тренировках, но очень хорош в день игры», — цитирует Фримпонга The Telegraph.
Напомним, Андрей Аршавин выступал за «Арсенал» в период с 2009 по 2013 год.
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