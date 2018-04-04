Фримпонг рассказал о том, как Аршавин вёл себя на тренировках «Арсенала»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг рассказал о совместном выступление в составе «канониров» с бывшим капитаном сборной России Андреем Аршавиным . По словам 26-летнего ганца, российский хавбек недостаточно хорошо работал на командных тренировках, но это не сказывалось на качестве его игры. «Аршавин тренировался хуже всех, занятия давались ему с трудом, он выглядел очень расслабленным. Он был ужасен на тренировках, но очень хорош в день игры», — цитирует Фримпонга The Telegraph Напомним, Андрей Аршавин выступал за «Арсенал» в период с 2009 по 2013 год. Новости футбола: «Рубин» хочет взыскать с бывшего игрока 40 миллионов евро.