«Спартак» взял курс на золотой дубль

Зажатые самарцы

«По многим параметрам «Крылья Советов» считались неудобным соперником для красно-белых. Здесь и уверенная игра в ФНЛ с реальными шансами на прямую путевку в премьер-лигу; и непростые условия на стадионе «Металлург», из-за которых игру перенесли с 28 февраля на 4 апреля, хотя и в этот раз газон был далек от идеала; ну и, конечно, персона Андрея Тихонова

Где еще встретишь совместные (!) заряды домашних и гостевых трибун? Только там, где есть человек, сумевший влюбить себя болельщиков сразу двух команд. По ходу первого тайма самарцы и москвичи устроили перекличку «Тихонов — Андрей». Со "Спартаком" Андрей Валерьевич восемь (!) раз становился чемпионом России, с «Крыльями» завоевал первые в истории клуба бронзовые медали. Для Тихонова это была принципиальная игра.

Однако его подопечные все же вышли на матч немного зажатыми. Чувствовалось желание в очередной раз одолеть красно-белого фаворита. Накануне встречи на официальном канале самарского клуба в Youtube появилось видео «Я помню, как мы победили „Спартак“».

Защитник Мельгарехо

«Каррера не стал рисковать и выставил с первых минут всех сильнейших. Оно и понятно: на кону стоит слишком многое. Не вышел в основе лишь Комбаров, но тут вмешались медицинские факторы: защитник почувствовал дискомфорт в мышцах бедра, и его решили приберечь. На левом фланге появился Мельгарехо, и пусть эту позицию нельзя назвать для парагвайца любимой, соответствующий опыт он имеет. И отыграл, если забегать вперед, прилично.

Тихонов же выбрал осторожную модель — три центральных защитника (Надсон, Таранов, Бурлак), глубоко посаженная оборона, два габаритных форварда (Корниленко и Соболев) впереди. Расчет очевидно был сделан на контратаки и «стандарты», лезть шашками наголо «Крылья» не стали, посмотрев для начала, что им предложит «Спартак».

Красно-белые выглядели приличнее и живее, чем в минувшем туре премьер-лиги против «Тосно», однако все равно играли явно не на своей номинальной мощности. При выходе в атаку хватало брака, в опорной зоне время от времени возникали дыры. Да и вообще нельзя было сказать, что «Спартак» давит, а «Крылья» отбиваются. В штрафную самарцев мяч попадал не очень часто», — отмечает автор «Спорт-Экспресса» Михаил Гончаров

Породистые голы «Спартака»

«Сразу же стало понятно, как комфортно играется «Спартаку» на хотя бы на относительно неплохом газоне. Какой пас отдал на 13-й минуте Луиз Адриану на выход Промесу! На плохом поле такой никогда в жизни не пройдет. А тут прошел — и за то, что голландец, выйдя один на один, не смог перебросить Конюхова, он должен предъявлять претензии только себе.

И голы у «Спартака» вышли породистые, опять же невозможные для розыгрыша на «огороде». Давайте посмотрим на первый гол. Атака первым темпом — роскошный пас в касание Луиза Адриану на Зобнина. Второй темп — пас Зобнина низом назад на Ещенко, от того — еще дальше Фернанду, искуснейший и ключевой перевод бразильца в одно касание (опять же низом!) в штрафную на Зе Луиша . И концовка — разворот и удар в дальний нижний угол форварда из Кабо-Верде.

А второй мяч на 71-й минуте? Фернанду у центральной линии на бровке оставляет мяч пяткой Зобнину. Тот тащит мяч вперед, разгоняя атаку «три в три», и вовремя избавляется от мяча. И то, и другое действие заслуживают высшей оценки. Как и голевой пас Зе Луиша, и смещение Промеса в центр, и удар в ближний угол.

Третий мяч после углового — подача Промеса, скидка Зе Луиша и удар в упор Луиза Адриану — менее показателен, но важно, что игралось «Спартаку» в Самаре в удовольствие. Потому что было на чем играть. В феврале это было бы невозможно. Тогда было бы мучительное бодалово, да еще и с высоким риском получения травм», — радуется переносу матча колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер

Наглядная разница в классе

«Уже к 20-й минуте Промес после изумительных передач Адриано мог забивать два раза. «Спартак» окружал штрафную «Крыльев» и укутывал штрафную передачами — в одном из случаев Фернандо довёл мяч до Зе, и тот, развернувшись, умно пробил из-под ноги защитника в дальний угол. Это было неуловимо и ненакрываемо — на другом уровне исполнительского мастерства.

И самарцы сколько угодно могли пытаться устроить навал во второй половине — он был бесполезен при такой очевидной разнице в классе. Ведь насыщение атаки в таком случае слишком быстро заканчивалось для Тихонова ответными выпадами, когда Зе, Адриано и Промес показывали, как создавать моменты и реализовывать их. Вот Квинси бьёт в противоход, как Мбаппе в матче на «Крестовском», — и Таранову остаётся только смотреть в небо и выдыхать холодный воздух. Счёт уже 2:0. Вот Зе после углового скидывает на дальнюю, и Адриано, вместо того чтобы со всей силы дать с лёта, аккуратно катит мяч между ног Конюхову. Всё это было слишком просто. И хорошо, что в концовке «Крылья» хотя бы забили — счёт 1:3 выглядит для нашего футбола уже не так безнадёжно.

К сожалению, Кубок России, хоть до полуфинала в нём дошли аж две команды из ФНЛ, демонстрирует слишком широкий разрыв между богатыми и всеми остальными. Если ты настроен, если ты действительно хочешь побеждать, то проблем у тебя не будет. Так что если Каррера, Глушаков и весь «Спартак» не возьмут кубок 9 мая в Волгограде, то я как минимум сильно удивлюсь», — уверен в красно-белых корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров

Первый полуфинал за 7 лет «Интрига умерла на 71-й минуте. В этот момент все уже начали примерять титул обладателей Кубка Росси на «Спартак». Это может произойти впервые за 15 лет. В последний раз красно-белые побеждали в этом турнире в 2003 году, когда гол Егора Титова принес минимальную победу над «Ростовом» команде Олега Романцева . Единственным в нынешнем «Спартаке», кто помнит тот матч, остался Александр Самедов , в том матче сидевший на скамейке запасных в свои 18 лет…

Довершил, казалось, разгром еще один легионер «Спартака» Луис Адриано . На 77-й минуте после навеса с углового верховую борьбу, как это водится, выиграл Зе Луиш, протолкнув мяч на дальнюю штангу. Там в абсолютном одиночестве оказался бразильский нападающий, который без проблем протолкнул мяч в сетку ворот между ног вратаря — 3:0!

Единственное, что смогли сделать хозяева — отыграть один мяч. Самарцы быстро разыграли угловой. Вышедший на замену Георгий Зотов вырезал подачу в центр штрафной на голову Соболеву, который пробил точно в угол, установив окончательный счет — 3:1.

"Спартак" впервые с 2011 года, когда он уступил ЦСКА по пенальти, сыграет в полуфинале Кубка России. Следующий соперник — «Тосно», с которым красно-белые не так давно встречались в чемпионате страны. Но Кубок — совсем другое дело. В последний раз, когда «Спартак» встречался с тосненцами в этом турнире, они потерпели поражение, в дополнительное время проиграв со счетом 0:1», — резюмирует обозреватель «Советского Спорта» Степан Чаушьян.

Карреру выручила мощная атака

«В Кубке России на «красно-белых» работает тот же козырь, что в чемпионате. Каррера собрал органичную линию атаки. Причем что объединяет Промеса, Зе Луиша и Луиса Адриано? Все они склонны к серым и незаметным матчам, но редко хандра нападает на всю ударную тройку одновременно. Следовательно, когда Квинси не видно на поле — может включиться один из форвардов, если оба в строю.

Луис Адриано удивил даже тех, кто отправлял его из Милана в Москву — мало кто верил, что нападающий, который даже в великом итальянском клубе не отличался старательностью, в Восточной Европе по второму кругу найдет себя и будет в солидном футбольном возрасте показывать такую мощную игру настолько часто. Но в Самаре Луису было сложно, поскольку ему для голов нужно пространство. Или как минимум ловкий стандарт с выигранной позицией, как в случае с голом.

А Зе Луиш наоборот полезнее в плотном окружении из соперников. Сегодня форвард стал главным героем в завершающей фазе атак. Сначала четко разобрался и позволил «Спартаку» после перерыва играть спокойнее, а потом отдал две интересные голевые передачи — огорчили легенду москвичей Тихонова и его команду. Но тренер «Крыльев Советов» после матча точно признает, что атакующая линия «Спартака» его подопечных переиграла по делу», — нахваливает форвардов автор Soccer.ru Станислав Горин.

«Спартак» играл с настроением

«В свою очередь, думаю, «Крылья Советов» вместе со своим тренерским штабом еще раз уяснили для себя, сколь много им предстоит поработать, если самарский клуб окажется на следующий сезон в Премьер-лиге. Разница в уровне игры была достаточно очевидной.

Разве что сам «Спартак» во втором тайме играл все медленнее, завершив матч чуть ли не пешком. С тросточками или без — неважно. Главное, что после первого тайма, когда «Крылья» были закрыты на своей половине поля, во втором «Спартак» стал предоставлять хозяевам больше пространства, больше времени на развитие комбинационных действий. То есть, почувствовать себя гораздо увереннее.

А в целом «Спартак» выглядел очень неплохо. Особенно в тот момент, когда играли с настроением, особенно в атакующей линии. Справиться с таким «девятым валом» высокотехничных и нестандартных игроков, как находившийся в большинстве своем на острие атак Зе Луишем, а также разыгравшимися Луизом Адриано, который играл чуть глубже и Промесом, самарским футболистам было практически нереально.

Квинси дважды имел отличные моменты для взятия ворот, но забил только с третьей попытки. Луиз Адриано в свою очередь дождался точного паса головой от Зе Луиша, который немногим ранее сделал голевой пас и на Промеса. В этой убойной троице, похоже, никто не считает: кто больше сделал голевых передач, кто забил… Главное, что они это сейчас регулярно делают. Если каждый из них находится в нормальной форме, то от каждого в свою очередь можно ждать любого сюрприз», — пишет автор Bobsoccer.ru Александр Владыкин.

«Спартак» должен брать кубок

«Впервые в этом году здорово сыграла вся группа атаки «Спартака». Промес еще в матче с «Тосно» был хорош — очевидно, приходит в себя. Атака «Спартака» — самая сильная в России, а когда в порядке все исполнители, ее невозможно остановить. Хотя вопросы к комбинационной игре (это немного другое) есть, качество всегда может быть еще выше.

Сегодня мы убедились, что решение перенести матч было правильным. Сегодня был футбол. В последний день зимы это было исключено. И навсегда останется загадкой то, зачем этот матч, как и остальные пары четвертьфинала, изначально поставили на такую идиотскую дату. Но не ломайте голову, таких загадок впереди еще много.