Два эпических промаха Икарди в матче с «Миланом»

В матче 27-го тура чемпионата Италии «Интер» сыграл вничью с «Миланом».

В этом поединке аргентинский нападающий «нерадзурри» Мауро Икарди умудрился дважды не забить в пустые ворота с близкого расстояния.

Видео: невероятные промахи форварда.

Mauro Icardi with the miss of the season in the Milan Derby. How does this not go in? pic.twitter.com/3QKvMQ3U0e

— freeflow football (@freeflowblog) 4 апреля 2018 г.

Mauro Icardi has just missed ANOTHER tap-in. This time in stoppage time! What a nightmare derby for Icardi! pic.twitter.com/xYNMMCOJTi

— freeflow football (@freeflowblog) 4 апреля 2018 г.

В нынешнем сезоне 25-летний Икарди провел 27 матчей и забил 24 гола.