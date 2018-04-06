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Дата проведения финала Кубка России по футболу останется прежней
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Дата проведения финала Кубка России по футболу останется прежней 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: DixiNews
Руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов рассказал о том, что дата финала Кубка России по футболу не изменится. Слова специалиста приводит ТАСС.
"В Волгограде все со всеми согласовали, застолбили по тестовым матчам: 21 апреля сыграют «Ротор» и «Луч-Энергия», 2 мая — «Ротор» и «Крылья Советов», — заявил чиновник.
Куликов также отметил, что тему переноса финала Кубка России на другую дату можно снять.
"Что касается финала Кубка России, можно снимать тему переноса — матч состоится 9 мая в Волгограде. Вчера было одно совещание, сегодня Виталий Леонтьевич Мутко проводил инспекцию, наметили работу всех служб, главное запустить эти работы к 21-му числу", — сказал Куликов.
Ранее сообщалось, что матч между "Спартаком" и «Тосно» в Кубке России могут перенести.
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