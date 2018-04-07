Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что полуфинальный матч Кубка России «Спартак» — «Тосно» пройдёт 18 апреля в Москве. В тот же день в столице пройдут два перенесённых матча 23-го тура РФПЛ.
«Матч «Спартак» — «Тосно» состоится 18 апреля. Время начала матча сообщим 9 апреля. Разведём потоки матчей чемпионата и Кубка. Одни начнут пораньше, другие попозже. Будем заниматься этим 9 апреля», — сказал Куликов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Таким образом, 18 апреля в Москве помимо встречи «Спартак» — «Тосно» состоятся ещё два перенесённых матча 23-го тура РФПЛ: ЦСКА — «Амкар» и «Локомотив» — «Ахмат».