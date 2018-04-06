Кирилл Капризов забил СКА и приблизил ЦСКА к финалу плей-офф КХЛ

Геройства Юханссона в Санкт-Петербурге не прошли даром.

СКА мог спокойно возвращаться домой, ведя в серии 3-1, но ЦСКА был иного мнения. Счёт в финале Запада накануне пятого матча был ничейным, а значит, нас ждёт длинная серия. Тем временем на Востоке «Ак Барс» максимально быстро справился с «Трактором» и может отдыхать, восстанавливать силы и спокойно следить за тем, как «армейцы» изматывают друг друга.

По статистике, в такой ситуации именно победитель пятой игры имеет большие шансы взять серию. Москвичи в четвёртом матче показали характер, в отличие от соперника. Чем ответит команда Знарка при своих трибунах?

Игорь Никитин , несмотря на победу своей команды, прилично перетряхнул состав. Случилось то, о чём говорили перед четвёртым матчем, — вместо Сорокина в воротах появился Ларс Юханссон. В этом плей-офф он дважды выходил на замену, но ни разу — в старте. Причём к Сорокину вообще не могло быть никаких претензий по четвёртой игре. Вернулся в состав оправившийся от болезни Максим Шалунов , а единственной тройкой, не претерпевшей изменения, осталось звено Григоренко — Попов — Капризов.

У СКА вернулся Зубарев, пропустивший три матча после роковой ошибки в стартовой встрече. Плотников уступил Карпову место в звене Дацюка, перейдя в тройку Коскиранты. Барабанов, в свою очередь, вышел вместо Тихонова, которого не оказалось в составе.

СКА бьёт, кружит, бросает, но не забивает

Не успела закончиться первая минута игры, как Сергеев схватил две минуты, пытаясь остановить Широкова, который убегал в контратаку. Знарок удивил, выпустив на лёд странную бригаду большинства с Дацюком, Коскирантой, Кетовым и двумя защитниками. Ковальчук в недоумении остался на скамейке. Впрочем, эти «большевики» ничего опасного не создали и довольно быстро на площадке появились Ковальчук, и Гусев, и Шипачёв. Никита отдавал выверенный пас под синюю на Илью, но шайба сошла у него с крюка. Вообще, Ковальчук был активен в этом периоде, но не нанёс ни одного броска.

Вскоре Каблуков выбил клюшку из рук Шумакова, и предоставил гостям поиграть в большинстве. Тут же начудил Коскинен, заставив болельщиков СКА вздрогнуть. Голкипер вышел за лицевую линию, чтобы остановить шайбу, после чего она вылетела прямо на пятачок. Финна спас Дацюк, оказавшийся самым расторопным. Затем Каприизов имел фантастический момент… Практически глядел в глаза Коскинену, мог прицелиться, подумать, но бросил мимо.

Когда показалось, что СКА слишком пассивен, хозяева развернули свою непревзойдённую атаку на всю мощь. Всё началось со звена Коскиранты, за которым подхватили все остальные. Начались привычные питерским зрителям кружева, от которых кружится голова. Неудивительно, что СКА перебросал соперника 9-2, а заодно и перехитовал — 15-6. Самый зубодробительный приём провёл Зубарев на Петрове

Был ли гол?

Второй период тоже начался с удаления ЦСКА — в штрафбокс отправился Кирилл Петров. Тут же Ковальчук заряжает из левого круга вбрасывания — первый его бросок в створ. Вообще, Илья здорово провёл это большинство. Сохранял шайбу, отдавал точные передачи, два раза бросил.

На исходе большинства Ледовый ахнул — сначала Дацюк выскочил из ниоткуда на ворота, но выверенного броска у него не получилось. Зато Войнов мог решать на добивании, моментище был что надо. Но нет. СКА доминирует — это слишком мягко сказано. Почти не даёт москвичам поднять голову, раз за разом заставляя соперника удаляться.

Наконец звено Светлакова провело одну хорошую смену, но затем эта же пятёрка упустила Каблукова и ещё долго оборонялись. Херсли выскакивал точь-в-точь как Дацюк, бросал ещё опаснее, но Юханссон вновь на месте. Что бы ни двигало Никитиным, когда он решил дать сыграть шведу, он не ошибся.

На одну добротную атаку гостей СКА отвечает пятью-шестью своими. Ковальчук прорывался по правому флангу, выехал из-за ворот и бросал с острого угла, попутно задев по лицу Нестерову. Удаления не последовало, а об эпизоде ещё пару минут напоминали одиноко лежащие на льду клюшка и краги защитника ЦСКА.

С такой игрой удивительно, как СКА ещё не забросил ни одной шайбы. Счёт уже должен был быть как минимум 3:0! И вот Коскиранта, самый бросающий сегодня у хозяев, кажется, исправляет эту ситуацию. Юханссон после его броска обнимает штангу, а игроки в синем уверенно показывают на ворота. Финн настойчиво убеждает рефери, что момент достоин просмотра. Судьи идут смотреть кино, но на повторе ничего не видно. Гола нет — довольно быстро объявляет решение судья.

Во время очередного большинства, на этот раз Марченко, Ковальчук наносит четвёртый бросок за период, но опять шведский вратарь на высоте. Вице-капитан СКА обращает взгляд наверх, словно говоря — «Ну что ещё надо сделать, чтобы пробить эту стену?!».

Капризов просыпается и забивает в самый нужный для ЦСКА момент

Кажется, уж в третьем-то питерцы точно дожмут измотанных москвичей. Но после перерыва команды словно меняются местами. СКА начинает удаляться. Сначала неаккуратная смена, а затем хозяева вообще зевнули выход Шумакова один на один с Коскиненом. Войнов вынужденно фолит. За такое должны давать буллит, но СКА отделывается двухминутным штрафом, во время которого только чудом не пропускает.

Наконец, после третьего нарушения Знарок, кажется, донёс до своих ребят, что пора заканчивать удаляться. Да только было уже поздно. ЦСКА почувствовал вкус крови и прописался в зоне хозяев. Григоренко после затяжной атаки должен был открывать счёт, но Коскинен распластался и перекрыл путь шайбе. Однако она осталась в игре, и тут забил тот, от которого в ЦСКА этого все ждали — Кирилл Капризов . У главной звезды «армейцев» это только вторая шайба в этом плей-офф, зато какая важная! ЦСКА выстоял невероятно сложные два периода и за шесть минут до сирены повёл в матче, который не должен был выигрывать.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Коскинен ушёл с площадки, уступив место Шестёркину. Но, оказалось, он всего лишь устранял неполадки с амуницией и быстро вернулся.

СКА побежал отыгрываться, самый опасный момент был у Дацюка, но шайба вновь потонула где-то под ним. Но всё было тщетно. Питер мог выигрывать 10:0, но проиграл — 0:1. А ЦСКА находится в шаге от финала Кубка Гагарина.