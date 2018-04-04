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Оливер Кан: «Зидан был бы идеальным вариантом для „Баварии“
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Оливер Кан: «Зидан был бы идеальным вариантом для „Баварии“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан считает, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан идеально подходит на должность рулевого мюнхенского клуба. На данный момент мюнхенцами руководит 72-летний Юпп Хайнкес, котракт с которым рассчитан до конца сезона.
— Бесспорно, нужно подумать о кандидатуре Зинедина Зидана. Он невероятен, — цитирует ZDF Кана. — Вопрос в том: что он делает хорошо? Он может объединить команду из звезд. Он сам был звездой мирового уровня. Многие звездные футболисты не становятся великими тренерами, но он стал.
Он смог выиграть с «Реалом» абсолютно все и идет к третьей победе в Лиге чемпионов подряд. Он был бы идеальным вариантом для «Баварии».
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