Оливер Кан: «Зидан был бы идеальным вариантом для „Баварии“ 

Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан считает, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан идеально подходит на должность рулевого мюнхенского клуба. На данный момент мюнхенцами руководит 72-летний Юпп Хайнкес, котракт с которым рассчитан до конца сезона.
— Бесспорно, нужно подумать о кандидатуре Зинедина Зидана. Он невероятен, — цитирует ZDF Кана. — Вопрос в том: что он делает хорошо? Он может объединить команду из звезд. Он сам был звездой мирового уровня. Многие звездные футболисты не становятся великими тренерами, но он стал.
Он смог выиграть с «Реалом» абсолютно все и идет к третьей победе в Лиге чемпионов подряд. Он был бы идеальным вариантом для «Баварии».