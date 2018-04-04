Автогол — второй бомбардир «Барселоны» после Месси. Серьезно?

В первом четвертьфинальном матче «Барса» разгромила «Рому» 4:1, а Лионель Месси получил награду за 100 голов в Лиге чемпионов.

Но героем матча стал не аргентинец: на 39-й минуте ворота Алиссона поразил капитан римлян Даниэле Де России — красиво, в падении. А на 56-й что-то непонятное сотворил Костас Манолас: выбивая мяч из-под ног Умтити, он попал в штангу, последовал отскок, затем рикошет от Маноласа — и 0:2.

По ходу евросезона автоголами за «Барселону» уже отмечались игроки «Спортинга» Себастьян Коатес и Жереми Матье (кстати, экс-защитник каталонцев), а также Димитрос Николау из «Олимпиакоса». Николау тогда забил и в «правильные» ворота, но это его команде не помогло — 1:3.

Кроме того, в сентябрьской игре Примеры против «Жироны» была ситуация, как в матче с «Ромой»: два из трех голов «Барсы» забили ее соперники.