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Кан: «Зидан мог бы возглавить „Баварию“
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Кан: «Зидан мог бы возглавить „Баварию“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Легендарный голкипер «Баварии» Оливер Кан считает, что боссам клуба стоит обратить внимание на кандидатуру Зинедина Зидана.
"Я думаю, Зидан достоин того, чтобы его рассматривали", — заметил Кан в интервью ZDF. «Вопрос в том, преуспеет ли он? Зидан способен объединить команду со звездным составом, ведь он сам был звездой мирового уровня. Обычно топ-игроки не становятся великими тренерами. Но ему это удаётся».
"Он выиграл в Мадриде всё, и приближается к своему третьему трофею Лиги чемпионов. Думаю, он идеально подошёл бы «Баварии».
Ранее появились слухи о том, что руководство «Баварии» действительно рассматривает кандидатуру тренера "Реала".
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