Кан: «Зидан мог бы возглавить „Баварию“

Легендарный голкипер «Баварии» Оливер Кан считает, что боссам клуба стоит обратить внимание на кандидатуру Зинедина Зидана

"Я думаю, Зидан достоин того, чтобы его рассматривали", — заметил Кан в интервью ZDF. «Вопрос в том, преуспеет ли он? Зидан способен объединить команду со звездным составом, ведь он сам был звездой мирового уровня. Обычно топ-игроки не становятся великими тренерами. Но ему это удаётся».

"Он выиграл в Мадриде всё, и приближается к своему третьему трофею Лиги чемпионов. Думаю, он идеально подошёл бы «Баварии».