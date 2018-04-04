Самоубийство «Ромы» в столице Каталонии

Сюрприз от Эусебио

Фаворит в этой паре был очевиден сразу после жеребьевки четвертьфиналов. Достаточно сказать, что в серии А римляне идут лишь третьими, на 18 (!) очков отставая от «Ювентуса», который днем ранее сгорел в Турине в матче с «Реалом» — 0:3. По мнению большинства экспертов, для сегодняшней «Ромы» четвертьфинал Лиги чемпионов — потолок.

Не повезло «волчице» и в том, что первый матч пришлось играть на «Камп Ноу», что грозило превратить ответную встречу в пустую формальность. Но вопреки ожиданиям, Эусебио Ди Франческо не стал отгонять свою команду всем составом в оборону в надежде отбиться и поймать свой шанс в атаке. Напротив, гости сделали ставку на высокий прессинг прямо от штрафной площади каталонцев и стали раз за разом ловить соперника на ошибках.

Ecco la nostra disposizione in campo ⬇️#ASRoma #BarcaRoma #UCL pic.twitter.com/PEXB2CYxRy — AS Roma (@OfficialASRoma) 4 апреля 2018 г.

В одном из эпизодов Джеко таким манером зацепился за мяч в штрафной соперника, после чего ему заплел ноги не опоздавший Нелсон Семеду . Сине-гранатовым повезло, что голландский арбитр Данни Маккели не рассмотрел этот момент.

Воздушные шарики в помощь «Барсе»

Настолько агрессивная манера игры оказалась для хозяев столь неожиданной, что они поначалу растерялись. Проблема заключается в том, что высокий прессинг подразумевает и высокую линию обороны, чем и пользовались каталонцы, забрасывая мяч в полуфланги за спину защитникам — в правую зону между Федерико Фасио Бруно Пересом или в левую между Костасом Маноласом и Александром Коларовым.

А затем гостям сбили дыхалку местные болельщики, выпустившие на поле множество шариков желтого цвета, которого так не хватает мячам в РФПЛ. Рефери попросил футболистов взять паузу, во время которой испанцы пришли в себя и стали чаще комбинировать на чужой трети поля.

👥 Barça XI ⚽️ #BarçaRoma

🔵🔴 pic.twitter.com/ZXpHDggIaf — FC Barcelona (@FCBarcelona) 4 апреля 2018 г.

Сине-гранатовые перехватили инициативу, но в штрафную пробиться никак не могли, нанося удары в основном из-за пределов штрафной. И тут им на помощь пришел капитан римлян Даниэле Де Росси. Полузащитник в падении прерывал передачу Андреса Иньесты на Лео Месси и совершенно неожиданно с линии штрафной площади попал точнехонько в угол ворот. Удар получился настолько сильным, что у Алисона Бекера не было ни единого шанса.

Суицидальный футбол «Ромы»

Во второй 45-минутке сценарий первого тайма команды разыграли в ускоренном режиме. Римляне мощно стартовали, но упустили убойный момент ( Диего Перотти с линии вратарской не попал в створ) и забили в свои ворота. На сей раз впору было хвататься за голову Маноласу — мяч попал лежавшему на газоне греку в колено и срикошетил в ворота.

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Второй автогол в матче стал для гостей трагедией, и через четыре минуты они пропустили еще один удар — Жерар Пике добил мяч в сетку после красивого сейва Алисона. Ди Франческо отреагировал на происходящее заменой Лоренцо Пеллегрини на Максима Гоналона . Наверняка в этот момент он особенно пожалел, что Раджа Наингголан и Дженгиз Ундер выбыли из-за травм.

«Барсу» третий гол расслабил, и она стала позволять сопернику тревожить тер Штегена все чаще. Немецкий вратарь совершил два очень красивых сейва (правда, в первом случае сам и «привез» опасный момент, неудачно сыграв на выходе), но был бессилен против напора Эдина Джеко.

Ожившую было надежду итальянцев на общий успех убил «профессиональный киллер» Луис Суарес , расстрелявший Алисона на 87-й минуте. В данном эпизоде вновь напортачил Манолас, нелепым движением выбив мяч на уругвайца.

Таким образом, «волчица» провела в столице Каталонии очень приличный по качеству игры матч, но своими руками задушила малейший надежды на положительный результат. А «Барселона» получила необходимое преимущество и может отправляться в Рим без страха упустить путевку в полуфинал.

БАРСЕЛОНА — РОМА — 4:1 (1:0)

«Барселона»: Тер Штеген, Семеду, Пике, Юмитити, Альба, Иньеста (Д. Суарес, 87), Бускетс (Паулиньо, 67), Ракитич, С. Роберто (А. Гомеш, 83), Месси, Л. Суарес.

«Рома»: Алисон, Бруно Перес, Фасио, Манолас, Коларов, Стротман, Де Росси

(Дефрель, 77), Пеллегрини (Гоналон, 60), Флоренци (Эль-Шаарави, 72), Перотти, Джеко.

Голы: Де Росси, 38 — 1:0 (в свои ворота). Манолас, 55 — 2:0 (в свои ворота). Пике, 59, 3:0, Джеко, 80 — 3:1. Л. Суарес, 87 — 4:1.

Предупреждения: Коларов, 42. Стротман, 86.

Судья: Данни Маккели (Нидерланды).

4 апреля. Барселона. Стадион «Камп Ноу».