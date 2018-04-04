Лига чемпионов. «Барселона» — «Рома» — 4:1. 4 апреля 2018 года. Обзор матча

Два автогола в четвертьфинале Лиги чемпионов — это мощно.

Пара «Барселоны» и «Ромы» изначально выглядела самой предсказуемой. Даже «Севилья» после прохода «МЮ» заслуживала больше в дуэли с «Баварией». На римлян не ставил примерно никто, потому что непонятно было, за счет чего они будут проходить каталонцев.

Главная надежда «Ромы» перед игрой — плохое самочувствие Лионеля Месси . Аргентинец пропустил оба матча своей национальной команды из-за травмы, о которой никто не знал. А потом Лео начал со скамейки ещё и матч против «Севильи». Вышел при счете 0:2 в пользу соперника и помог совершить классный камбэк. Впрочем, многие отмечали, что в той игре «Барсе» не хватало не только Месси, но и Серхио Бускетса . Опорник повредил палец большой ноги, вообще не ездил в сборную, не попал в заявку на «Севилью». К сожалению для всех болельщиков «Ромы» против их команды в стартовый состав попали и Бускетс, и Месси.

Незадолго до игры интервью дал, возможно, единственный представитель римлян, у которого были реальные шансы оказаться в «Барсе» в последние годы. Речь о спортивном директоре Рамоне Мончи. В Испании его считали гением за то, как он вел трансферную политику «Севильи». Но первый сезон в Риме в плане трансферов Мончи проводит достаточно слабо. Новых гениев для клуба он пока точно не нашел.

«Реал» в гостях уничтожил «Ювентус», «Бавария» на чужом стадионе забила два «Севилье». Вторник оставил пары Лиги чемпионов практически без интриги в ответках. Футбольная среда началась с быстрого гола «Ливерпуля» в ворота «Сити». А потом второго. А дальше третьего. Пока Юрген Клопп скалил отражение в лысину Пепа Гвардиолы, на «Камп Ноу» голов не было. Хозяева очевидно больше владели мячом, искали моменты в забросах и даже забивали — просто из офсайда. «Рома» вполне была довольна нулевой ничьей, хотя Джеко в одном из эпизодов вполне искренне выпрашивал пенальти. А Коларов в другом момент вообще не в духе матча рубанул по ногам Месси.

Многое сломала концовка. Высокий прессинг вернул «Барсе» мяч у чужой штрафной, Месси развернулся корпусом и обыгрался в стенку с Иньестой. Точнее, ответная передача до аргентинца не дошла: только потому, что Даниэле Де России в сильном подкате отправил мяч в свои ворота. Окей, это еще можно было пережить — автоголы случаются. Но второй тайм только начался, а в ворота «Ромы» прилетел еще один мяч. И опять о своего. В России Костаса Маноласа отправили бы в церковь исправлять невезение. После углового он выбивал мяч в подкате и попал в свою же перекладину. И от нее мяч вновь попал в Маноласа, и только после этого в ворота. Это был уже пятый автогол соперников «Барсы» в сезоне.